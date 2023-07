TSE emite sanciones a partidos políticos por infracciones electorales

El Registro de Ciudadanos (RC) del Tribunal Supremo Electoral (TSE) emitió 14 sanciones económicas entre los US $5 y 60 mil, por infracciones a Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), cometidas por partidos políticos y personas particulares.

El director del RC, Ramiro Muñoz, explicó que las sanciones se hicieron a personas particulares que promovieron su imagen pese a que no fueron inscritos como candidatos, entre ellos Aldo Dávila fue sancionado por segunda ocasión, al igual que el partido VOS.

En el caso de las agrupaciones políticas sancionadas, se mencionó al partido CREO, el cual se le impuso una multa de US $60 mil por no presentar los reportes de fiscalización anual, tal como lo refiere la LEPP. Además el partido Mi Familia tiene una nueva sanción por US 5 mil y se le corrió audiencia, al igual que 115 agrupaciones más, entre ellas los partidos VAMOS, UNE y PAN.

¿A qué está destinado lo recaudado en concepto de sanciones?

La cantidad que se recaude en concepto de multas a los partidos políticos pasarán a un fondo privativo del TSE, y los recursos se utilizarán dependiendo de las disposiciones del Pleno del Magistrados, añadió el funcionario.

Añadió que en el caso de personas individuales que fueron sancionadas por no ser parte del proceso electoral y realizar campaña, también están Alfonso Portillo, Edwin de Paz y Fredy Salazar; cada uno con US $5 mil, mientras que el diputado Dávila y al partido VOS, la sanción es de US $50 mil.

Por aparte, Muñoz refirió que para determinar qué partidos serán cancelados se debe esperar el informe que presente la Auditoría del TSE, sobre los resultados electorales y con ello definir el procedimiento sobre la situación de los partidos que no alcanzaron el 5 % de los votos en los resultados de las elecciones o que no ganaron un escaño en el Congreso de la República.