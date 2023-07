TSE acciona contra resolución que suspende a Movimiento Semilla

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó que el Registro de Ciudadanos accionó contra la resolución del juez Séptimo de Instancia Penal, Fredy Orellana, que suspendió la personalidad jurídica y la participación del partido político Movimiento Semilla.

Ramiro Muñoz, titular del Registro de Ciudadanos, declaró que no inhabilitarán a Semilla y que colocaron un amparo contra el juzgado que ordenó suspender la personería jurídica del partido. “no es por una agrupación política que está siendo afectada que se están tomando estas decisiones, pudo ser por cualquiera “, aseveró.

Asimismo,aseguró que “está por presentarse un amparo ante la CC (Corte de Constitucionalidad)”.

Muñoz se refirió a la exhibición personal que fue interpuesta a su favor y mencionó que no teme por su vida.

“No temo por mi vida, espero que no pase nada. Es un tema legal, de política, y deberán entender que nosotros actuamos en cuanto a las facultades que tenemos”, declaró.

El funcionario recordó que cuenta con derecho de antejuicio, pero considera que está haciendo las cosas bien y no podrían accionar en su contra.

#EUElecciones2023 Ramiro José Muñoz Jordán, director del Registro de Ciudadanos del TSE: “Creo que estamos haciendo las cosas correctas, no por mí, sino para la nación y para el pueblo de Guatemala” pic.twitter.com/J2JbZ4uICy

Dicho juzgado inhabilitó el miércoles al partido Semilla. Tras conocerse esa acción, el pleno de magistrados del TSE ofreció una conferencia de prensa para hacer oficial los resultados electorales del pasado 25 de junio. En ese sentido, se confirmó que Sandra Torres, de la UNE, y Bernardo Arévalo, de la agrupación política antes mencionada, van a la segunda vuelta electoral.

Esta decisión judicial se dio luego de la presentación de recursos legales por los partidos que perdieron la primera vuelta de las presidenciales del 25 de junio, lo que demoró la proclamación de los socialdemócratas Sandra Torres y Bernardo Arévalo como candidatos al balotaje.

El fiscal Curruchiche justificó la medida contra Semilla por supuestas irregularidades en la recolección de firmas para su legalización.

Fiscales del Ministerio Público realizaron un allanamiento en el Registro de Ciudadanos, el cual está encabezado por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI).

Se confirmó que el operativo es en seguimiento a la denuncia presentada en la que un ciudadano manifestó haber sido adherido ilegalmente al partido político Movimiento Semilla.

Agregó que el peritaje grafotécnico realizado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) concluyó que la firma y letra del denunciante fueron falsificados.

En ese sentido, la magistrada presidenta del TSE, Irma Palencia, se pronunció sobre los allanamientos. Durante una entrevista con Emisoras Unidas, la funcionaria dijo estar sorprendida por esta acción que los tomó con sorpresa.

“Estoy tan sorprendida, y preocupada por los jefes, los directores y los trabajadores por esta invasión a la institución. Ya no sé qué pensar ni qué más sigue. Estamos muy preocupados (…) No sé si es una amenaza, porque una amenaza es antes de actuar; esto ya no sé cómo tomarlo”, manifestó Palencia.