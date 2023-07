Presidenta del TSE se pronuncia por allanamiento en el Registro de Ciudadanos

La magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Irma Palencia, se pronunció sobre los allanamientos que desarrolla la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en el Registro de Ciudadanos. Durante una entrevista con Emisoras Unidas, la funcionaria dijo estar sorprendida por esta acción que los tomó con sorpresa.

“Estoy tan sorprendida, y preocupada por los jefes, los directores y los trabajadores por esta invasión a la institución. Ya no sé qué pensar ni qué más sigue. Estamos muy preocupados (…) No sé si es una amenaza, porque una amenaza es antes de actuar; esto ya no sé cómo tomarlo”, manifestó Palencia.