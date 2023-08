Xavi, el ‘villano’ que evitó la película Neymar-Barça en 2023

Neymar fue noticia el lunes 14 de agosto de 2023 luego de que diversas informaciones dieran a conocer que había llegado a un acuerdo con Al Hilal para los próximos años, lo que lo llevaría a dejar el fútbol europeo a sus 31 años y con la sensación de haber podido dejar una huella aún mayor con su descomunal talento.

Los rumores sobre el próximo destino de Neymar apuntaban en los últimos días a un retorno soñado al FC Barcelona, que era su prioridad, pero el constante rechazo de Xavi Hernández evitó que se llegara a un acuerdo entre el Barça y el PSG.

La negativa de Xavi también afectó a Neymar, ya que según Fabrizio Romano, el brasileño comunicó a su círculo cercano que no deseaba regresar al Barça mientras su excompañero estuviera al mando del club, lo que ha generado controversia. Con esto, ya son dos figuras conocidas del astro que han dejado fuera de sus proyectos, ya que antes de Xavi, Luis Enrique le había comunicado que no contaba con él en París, una situación sorprendente dado que el asturiano sacó la mejor versión de Neymar en Barcelona.

A sus 31 años, todo está listo para que Neymar inicie una nueva aventura en el fútbol de Arabia Saudita. El brasileño pasará las revisiones médicas este lunes en París y en los próximos días viajará a Arabia Saudita para ser presentado como el nuevo ’10’ de Al Hilal, equipo en el que compartirá vestuario con Ruben Neves, Malcom, Milinkovic-Savic y Koulibaly.

Además, la llegada de Neymar aumentará el atractivo de una liga que cuenta con estrellas como Karim Benzema (Al Ittihad), Cristiano Ronaldo (Al Nassr) y Riyad Mahrez (Al Ahly), algo que para los nostálgicos podría ser difícil de asimilar, pero sin lugar a dudas es un campeonato llamativo a seguir.

EXCLUSIVE: Al Hilal have presented an important proposal to Neymar Jr in the recent hours. Sources describe that as “huge bid” 🚨🔵🇸🇦 #AlHilal

Negotiations are underway to reach full agreement — Neymar, tempted by this possibility.

Work in progress to part ways with PSG soon. pic.twitter.com/nPEbhiRX9n

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2023