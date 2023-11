Messi se quedó con las ganas: No fue el mejor fichaje de la MLS

El delantero griego Giorgos Giakoumakis, del Atlanta United, fue reconocido este jueves con el galardón a la ‘Mejor Contratación del Año’ de la liga norteamericana (MLS), del que también era finalista Lionel Messi.

El astro argentino provocó un terremoto en Estados Unidos con su llegada en julio a Miami y fue capaz de impulsar al equipo hasta el primer título de su historia en la Leagues Cup, el torneo conjunto con la liga mexicana.

En la temporada regular de la MLS, sin embargo, el capitán albiceleste apenas disputó seis partidos, cuatro como titular, con dos goles y una asistencia.

An immediate impact in the 🅰️.

Newcomer of the Year: Giorgos Giakoumakis. 🇬🇷 pic.twitter.com/AyHGq9slod

— Major League Soccer (@MLS) November 2, 2023