Lupita Jones en desacuerdo con Miss Universo por incluir mujeres trans

Lupita Jones, reconocida figura en el mundo de los certámenes de belleza, reveló que su relación con Miss Universo llegó a su fin debido a diferencias fundamentales en la inclusión de mujeres trans en el concurso.

“Yo ya no era compatible con la forma como están llevando las cosas en Miss Universo ahora, yo ya no me sentía cómoda con muchas situaciones y entiendo también que tenemos que disfrutar lo que hacemos y si ya no te sientes a gusto pues también es mejor no estar”, mencionó.

“Es algo que yo ya veía venir porque soy la única directora nacional que se atrevió abiertamente decir que no estaba de acuerdo con las cosas”, aclaró.

Jones expresó su incomodidad con las decisiones tomadas en Miss Universo y admitió que ya no se sentía compatible con la dirección que estaba tomando el certamen.

A pesar de la nostalgia, la famosa aseguró que se siente tranquila con su decisión, consciente de que no comparte la visión actual de Miss Universo.

“Es algo que yo ya veía venir porque soy la única directora nacional que se atrevió a abiertamente decir que no estaba de acuerdo con las cosas, y no me sorprendió, me sorprendió la forma como lo hicieron ¿no? eso sí, pero será por eso que yo ya me sentía muy desprendida de la marca”, agregó.

A pesar de la separación de Miss Universo, Jones reafirmó su compromiso con Mexicana Universal y su continuo apoyo a las mujeres que encuentran en esta plataforma un camino hacia el éxito profesional. A través de redes sociales muchas personas han expresado su apoyo a Lupita y otros la han criticado.

