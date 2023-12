Miss Guatemala 2023 confiesa lo que nunca volverá hacer tras no haber calificado en el Miss Universo

La participación de Michelle Cohn como Miss Guatemala en el Miss Universo fue celebrada por muchos. Y es que, por medio de sus redes sociales, cientos de guatemaltecos manifestaron su orgullo al ver a la madre de familia en la pasarela del certamen de belleza.

Pese a no haber logrado avanzar al top de finalistas, la participación de la reina de belleza fue aplaudida en las redes sociales. “Ella ha sido nuestra mejor representante en todos los tiempos”, “Que hermosa lució Michelle”, “Estamos orgullosos de ti”, dicen algunos de los comentarios que se pueden leer en las redes sociales.

Recientemente, la también modelo decidió hablar sobre su participación en el evento de Miss Universo. Sin embargo, hubo una noticia que sorprendió a sus miles de seguidores, y es que la empresaria afirmó.

Y es que Michelle Cohn afirmó que ya no va a participar en ningún otro certamen de belleza. “Mi objetivo era el Miss Universo y ya”, se le escuchó decir a la también empresaria y madre de familia.

Además, resaltó: “Mi etapa de reina de belleza va a terminar cuando entregue la corona de Miss Guatemala”.

Asimismo, aprovechó para hablar sobre otros detalles sobre su participación el el evento que se celebró en El Salvador.

Otra revelaciones de la Miss Guatemala…

Michelle decidió hablar sobre “su mayor error”: “¿Mi mayor error?, no soy perfecta, no hice todo perfecto, pero tampoco recuerdo algo que yo creo que hice mal”. Asimismo, agregó: “Estoy contenta con todo lo que hice, en cada etapa, en cada evento en el que participé”.

Además, afirmó que sufrió quebrantos de salud durante su participación en el Miss Universo. “Los pies se me pusieron hinchadísimos, no me cabían los tacones, aún así seguí poniéndome tacones con la mejor sonrisa”, explicó.

No cabe duda que Cohn hizo un gran papel.