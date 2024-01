Paralyzed Sun, la banda guatemalteca que abrirá el concierto de Epica

Paralyzed Sun es una banda de Metal originaria de Guatemala fundada en 2015 por Alejandro Franco y José Solares.

Actualmente los integrantes son José Solares – Guitarra líder, Alejandro Franco – Guitarra líder, Fabián Morales – Voz, Wilmer Rodas – Bajo y Dany Montenegro – Batería.

Paralyzed Sun tiene influencias de bandas como Scar Symmetry, Insomnium, Before the Dawn, Wolfheart, Mors Principium Est, Killswitch Engage y As I Lay Dying.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ParalyzedSun (@paralyzedsungt)

Respecto a su producción discográfica, cuenta con un álbum de nueve temas titulado “Ashes And Dust”, el cual se lanzó en el 2019.

Posteriormente y durante la pandemia del COVID-19 se dedicaron a la creación de lo que será su segundo álbum “Resurgence”.

El resultado del proceso los llevó a la creación de un álbum conceptual, con el cual cuentan la historia del peregrinaje, redención y descenso a la locura de “Hamzah”, personaje principal de la historia.

Hamzah adquiere longevidad sobrenatural, prácticamente inmortalidad, después de interactuar con un artefacto alienígena desconocido. El hecho también activa un vínculo definitivo entre una civilización alienígena avanzada y la tierra.

Durante los siglos de su existencia, Hamzah presencia la destrucción que la raza humana genera sobre sí misma y sobre su entorno, así como los intentos de aniquilación por parte de la raza alienígena liderada por “Szed Un”.

La producción contará con la participación de tres vocalistas invitados, María Fernanda Chang (GUA), Brian Stone (USA) y Michal (JPN). El lanzamiento oficial del álbum será el 26 de Enero del 2024 en todas las plataformas de streaming.

Hasta el momento, se han lanzado tres sencillos que son: Revelations, Shivering y Dichotomy.

La banda ha tenido la oportunidad de presentarse en varios conciertos tanto dentro como fuera de la capital, entre los más destacables están: Extinción en vivo en el 2020, Archspire en el 2022, Megametal de Honduras en el 2023, Rock & Toys en Quiché en el 2023.

Ahora, Paralyzed Sun ha sido anunciada como la banda encargada de abrir el concierto de la banda holandesa, Epica, en tierras guatemaltecas.

El evento será este próximo 27 de enero en las instalaciones del Parque de la Industria a partir de las 20 horas.