Redada en agencia de policía tras investigar muerte de actor de Parásitos

Los investigadores han realizado una redada en la agencia de policía regional en Incheon, como parte de una investigación sobre el suicidio del actor de la película ganadora del Oscar: Parásitos

Lee Sun-kyun fue encontrado inconsciente en el interior de un automóvil aparcado en un parque del centro de Seúl el pasado 27 de diciembre y en el asiento del copiloto se encontró una briqueta de carbón y en su vivienda, una aparente nota de suicidio.

La Agencia de Policía Provincial de Gyeonggi del Sur envió investigadores a la Agencia de Policía Metropolitana de Incheon para confiscar pruebas.

Incheon police agency raided:

Investigators sent to seize evidence amid suspicions that police leaked details of Lee Sun-kyun’s questioning schedules to the media so that his appearances for questioning were highly publicised, confiscating mobile phones and documents pic.twitter.com/qrXVUadJ78

