VIDEO. Alfredo Adame le da un beso en la boca a La Divaza en LCDLF

En menos de 24 horas que llevan encerrados en La Casa de los Famosos, los momentos controversiales ya comenzaron y de inmediato se han hecho viral en las redes sociales, uno de ellos protagonizado por Alfredo Adame.

El polémico actor y el creador de contenido venezolano quien se hace llamar “La Divaza” se dieron un beso frente a las cámaras que los graban las 24 horas del día.

En las primeras horas de convivencia de todos los habitantes, muchos de ellos estaban compartiendo en el patio del reality show de Telemundo, cuando el artista agarra por los hombros a “La Divaza”.

“Cierra los ojos y para el pico”, le ordenó Adame al influencer y youtuber, mientras todos los demás compañeros hacían porras. “La Divaza” obedeció y en ese momento Alfredo le da un beso en la boca.

Criticas al actor

Tras este beso, muchos usuarios han explotado contra de Alfredo Adame ya que en varias ocasiones ha criticado a Wendy Guevara, quien es una mujer trans y que se ganó el cariño del público mexicano cuando participó en la Casa de los Famosos México.

“¿Por qué alguien diría que mis comentarios son con transfobia? La bronca no es con la comunidad LGBT+, ni con los transexuales, sino el problema es con este tipo”, señaló.

“La gente me respeta, tan así que salieron mis declaraciones y nadie dijo: ‘Adame es un transfóbico’, sino que las personas del público expresaron ‘se lo merece’, porque saben que hablo con la verdad y no ataco mientras no me ataquen, nada más me defendí. La gente dice: tiene razón, qué bueno que le contestó”, argumentó.

Además, a él se le ha acusado de ser homofóbico, pues su hijo con Mary Paz Banquells se declaró homosexual y éste decidió retirarle su apoyo.