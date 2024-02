Hermano de Zac Efron revela “fuertes ruidos” en selva petenera

Desde hace algunos días, Dylan Efron compartió que se encontraba de visita en nuestro país y junto a varias imágenes en la Antigua Guatemala comentó que en ese lugar había disfrutado su Día de San Valentín.

Ahora el hermano menor de Zac Efron publicó un video en donde comenta que no puede dormir por el ruido. En las imágenes se observa que está dentro de una casa de campaña y el sonido de lo que bien podría ser la selva petenera.

“Monos en Tikal jajaja hace que te preguntes si realmente estás en Parque Jurásico”, “Se escucha que son monos aulladores”, “Wow no podría dormir en ese lugar”, “Qué terribles sonidos”, “Como puedes dormir en ese lugar”, “Qué valiente, necesito conocer”, fueron algunas reacciones de sus seguidores.

Dylan Efron no comentó en qué lugar se encontraba y también ha compartido cuando dejará el país, pero sin duda ha disfrutado de las bellezas que ofrece Guatemala.

¿A qué se dedica?

Nicholas Dylan Harrison Efron nació el 6 de febrero de 1992 en California, Estados Unidos, convirtiéndose en el hermano menor del actor Zac Efron.

Dylan produjo la primera temporada de Down to Earth, serie documental protagonizada por Zac, que se estrenó en 2020. Ha tenido participaciones en Ready Player One (2018) y The Accountant (2016), junto con Ben Affleck.

También fue parte de la serie de deportes extremos Flow State, cuyos episodios pueden verse en su canal de YouTube. Es amante de los deportes extremos, la naturaleza y conocer nuevos lugares.

