Wendy Guevara recibe críticas tras ser imagen de marca de cosméticos

Wendy Guevara cautivó a sus millones de fans al compartir que es la nueva imagen de una prestigiosa marca de cosméticos de alta gama: MAC Cosmetics.

La ganadora de “La Casa de los Famosos” dio a conocer la noticia a través de redes sociales y los fans no dudaron en reaccionar emocionados. Además se señaló que Guevara sería la primera mujer trans imagen de la importante marca.

Además de los miles de elogios, hubo quienes no reaccionaron de manera positiva, entre ellas Elvira Ramírez, una influencer trans que se pronunció al respecto.

Ramírez, creadora de contenido, puso de ejemplo a otras mujeres trans que han destacado en distintos rubros, y que incluso también han sido imagen de otras marcas importantes.

A través de su redes sociales, la también modelo señaló que Wendy Guevara no es la primera mujer trans en ser imagen de esta marca de cosméticos, pues ella ya había trabajado antes en una campaña, así lo demostró con alguna imágenes que publicó.

Por otro lado, aseguró que Wendy no representaba a las mujeres trans, por lo que pedía que no se le reconociera como la primera mujer trans en participar con la prestigiosa marca.

“Apáguense un ch%&ngo!! No es la primera y como muchas veces se ha dicho, ella no representa a las mujeres trans y no es la realidad de otras mujeres trans!!!”, se lee en una de sus historias.

Muchos usuarios le dieron la razón a Elvira Ramírez y otros la tacharon de “envidiosa”.

