Fue en el Amazonas donde encontraron hace unos días a la anaconda verde más grande del mundo; sin embargo, poco tiempo después de su descubrimiento, fue hallada muerta como resultado de la caza furtiva.

Esto desató la furia de Freek Vonk, el biólogo que descubrió a la increíble anaconda hace unas semanas. Según informes, habría sido asesinada a tiros. Lamento rotundamente este hecho y pido que se busque a los responsables.

A new species of giant anaconda has been discovered in the Amazon! 🐍

The Northern Green Anaconda measures 26ft-long, weighs 440lbs and has a head the same size as a human. pic.twitter.com/RsTA6RN3oi

