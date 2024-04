La llama olímpica enciende el camino hacia París 2024

Este martes, en las venerables ruinas de la antigua Olimpia, se llevó a cabo la solemne ceremonia de encendido de la antorcha olímpica, marcando así el inicio de su viaje hacia la ciudad de París, donde se celebrarán los Juegos Olímpicos de este verano.

Este evento, arraigado en la tradición, se lleva a cabo en el sitio histórico de Olimpia antes de cada edición de los Juegos Olímpicos, tanto de invierno como de verano, desde el año 1936. Es una ceremonia que busca establecer un vínculo entre los Juegos de la Antigüedad, que tuvieron su origen en Olimpia en el año 776 a.C., y los modernos.

The flame for #Paris2024 has been lit.

In his speech, in front of thousands of people, IOC President Thomas Bach highlighted Paris 2024’s dedication to upholding the Olympic values and fostering global unity.

"The Olympic Games are the only event that brings the entire world… pic.twitter.com/apIK1HFOlf

— IOC MEDIA (@iocmedia) April 16, 2024