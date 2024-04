Hannah Waddingham confronta a paparazzi que le pidió enseñar una pierna

Hannah Waddingham decidió no callar una falta de respeto durante la alfombra verde de los Olivier Awards de este año, recibiendo el apoyo y los aplausos del público.

La actriz se enfrentó a un fotógrafo que le hizo un comentario inapropiado sobre mostrar más pierna mientras posaba ante las cámaras. Con un rostro visiblemente molestó decidió responder:

Loving all the support on here for Hannah Waddingham, it's 2024, do so called journalists really still ask a woman to "show a bit of leg"?🤦🏼‍♀️

Her response by walking away from the 📸 & telling him "not to be a dick" was simply perfect.👌

What a woman! 👏 pic.twitter.com/V2Vq2vqzg5

— Fi 🌸🦖🌸 (@Fibutton) April 15, 2024