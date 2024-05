Mexicanos piden cancelar a Danna Paola por usar playera de Argentina

Danna Paola volvió a generar duras críticas en una nueva polémica de nacionalidades al aparecer en sus redes sociales con una camiseta de la selección de fútbol de Argentina.

Según los internautas, la cantante ha vuelto a elegir otro país por encima del de ella. Esta situación no es la primera vez que le sucede, y por eso lo comentarios en su contra.

Esta es la segunda vez que una famosa mexicana demuestra su “amor” o “fanatismo” por la selección de Argentina. La primera fue Ángela Aguilar, que durante la Copa del Mundo Qatar 2022 dijo que era en parte argentina y que por eso apoyaba al equipo de Lionel Messi.

En una entrevista, la intérprete “Mala Fama” dijo que prefería España por encima de México, ahora sale con la playera albiceleste de Argentina y un mensaje dedicado a sus fans del país de Sudamérica.

Sus fans de México le hicieron saber su descontento por esta foto.

Danna Paola lanzó un mensaje de “respaldo” a su compatriota Eiza González, luego de que esta última mencionara, durante su paso por la Met Gala 2024, no sentir el cariño del público mexicano.

Durante dicho evento, la intérprete de “Baby Driver”, quien fue la única mexicana en participar en la alfombra roja, mencionó el orgullo que siente por representar a México a través de los escenarios en donde se presenta.

Sin embargo, también reveló no sentir el “cariño de regreso” por parte de la gente y el público mexicano.

Ante esta situación, la estrella le mostró su apoyo luego de que un reportero le preguntará lo dicho por González y si se sentía identificada con la misma situación: “Yo la apoyo muchísimo con esa opinión también”.

“Yo creo que sí, a veces (me he sentido igual), pero yo tengo mucho público que me ama y que me quiere, y nada”, añadió.