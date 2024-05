Asesinan a Johnny Wactor, de General Hospital, a los 37 años

La televisión estadounidense está de luto. Johnny Wactor, conocido por su papel de Brando Corbin en la popular telenovela General Hospital, falleció trágicamente a los 37 años.

Todo sucedió la madrugada del sábado, el actor intentaba evitar el robo de su coche en el centro de Los Ángeles, en Estados Unidos, cuando fue asesinado a tiros.

Scarlet Wactor, madre del galán estadounidense, se dirigía a recoger su vehículo junto a un compañero de trabajo cuando se encontró a tres hombros tratando de sustraer el convertidor catalítico de su vehículo.

Él no trató de detener a los ladrones, pero sí que advirtió de su presencia, y al hacer eso, los asaltantes acabaron disparándole, hiriéndole y provocando finalmente su muerte.

Según el Departamento de Policía de Los Ángeles, los servicios de emergencia se personaron en el lugar de los hechos tras el reporte de un hombre herido por una bala, y decidieron trasladarle con rapidez a un hospital, donde murió horas después.

Por el momento no se ha efectuado ninguna detención, aunque sí que se está investigando el caso después de que los ladrones huyeran. Por su parte, la madre del intérprete confía en que la policía los encuentre cuanto antes.

Johnny Wactor comenzó su carrera en la interpretación en el año 2007 de la mano del programa ‘Army Wives’, pasando por otras series míticas estadounidenses como ‘Westworld’, ‘NCIS’, ‘Mentes Criminales’ y ‘Hollywood Girl’.

Saltó a la fama cuando apareció en Hospital General (la serie más longeva de la televisión americana) desde 2020 hasta 2022, interpretando en casi 200 episodios al esposo de Sasha Corbin (Sofía Mattson).

Su personaje es un hombre con problemas de drogas y experto en estafas. Además de su rol en esta telenovela, el actor tuvo participaciones en series como Westworld, NCIS y Mentes Criminales.

The entire General Hospital family is heartbroken to hear of Johnny Wactor’s untimely passing. He was truly one of a kind and a pleasure to work with each and every day. Our thoughts and prayers go out to his loved ones during this difficult time. pic.twitter.com/2wlIM1TpAB

— General Hospital (@GeneralHospital) May 27, 2024