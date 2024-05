Bad Boys causa furor con Messi, Jimmy Butler y Khaby Lame

Will Smith y Martin Lawrence han regresado como detectives cómicos para su próxima película Bad Boys: Ride Or Die, la cual llegará a los cines el 7 de junio de 2024.

El dúo de celebridades han participado en videos promocionales emocionar a los fieles fans de la saga, que llega con su cuarta película. En los más recientes, han aparecido Lionel Messi y Khaby Lame.

En el video compartido Instagram de “Bad Boys”, el futbolista hace una breve pero memorable aparición. La grabación lo muestra pateando un balón hacia la cámara mientras Smith y Lawrence observan con asombro.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Bad Boys (@badboys)

La sorpresa aumentó cuando también apareció el talentoso basquetbolista de los Miami Heat, Jimmy Butler, en el avance.

“Messi dijo oficialmente algo en inglés por primera vez, sólo Will Smith lo hizo posible”

“Hermano, es una locura, la primera vez que escucho a Messi decir algo en inglés”

“Lo mejor que vi en años Will Smith y Messi”

“Es una locura cómo ustedes tienen a Messi aquí 😂🔥🔥”

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Will Smith (@willsmith)

Khaby Lame también aparece en un nuevo video juntos a los actores. Al inicio vemos a Will y Martin luchando por abrir una puerta. Cuando después de varios intentos no lo lograron a Smith se le ocurrió una idea bastante destructiva.

Pronto la escena pasó a Khaby, quien aparece para indicarles que la puerta tiene cerrojo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Khabane Lame (@khaby00)

Más de la película

Además de Will Smith y Martin Lawrence, el elenco de Bad Boys: Hasta la muerte incluye el regreso de Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Paola Núñez, Jacob Scipio, Joe Pantoliano y DJ Khaled.

La película dirigida una vez más por el combinado de Adil El Arbi y Bilall Fallah, los responsables de “Bad Boys for Life”, ofrecerá mucha acción, por lo que Will y Martin no serán suficientes para lidiar con todo.