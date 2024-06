Bellingham: “Es la mejor noche de mi vida”

Este sábado, el talentoso mediocampista inglés Jude Bellingham vivió el que hasta ahora ha sido el momento más glorioso de su joven carrera futbolística. Con apenas 20 años, Bellingham se consagró campeón de la UEFA Champions League por primera vez, en una noche que él mismo describió como la “mejor noche” de su vida. El triunfo, logrado con el Real Madrid, no solo marcó un hito personal para Bellingham, sino que también añadió otro prestigioso título a la ya impresionante vitrina de trofeos del club español.

En un duelo muy esperado, los Blancos se enfrentaron al Borussia Dortmund, equipo en el que Bellingham militó antes de su traspaso al Real Madrid. El partido se disputó con gran intensidad y emoción en cada minuto, reflejando la calidad y la competencia de ambos equipos.

“I was alright until I saw my mum and dad’s faces there!” ❤️ An emotional Jude Bellingham tries to find the words to describe his feelings after winning the Champions League 🏆#UCLfinal pic.twitter.com/byHVn8IzXl — Football on TNT Sports (@footballontnt) June 1, 2024

Bellingham al borde de las lágrimas

El marcador se abrió con un gol de Dani Carvajal, quien, con su experiencia y precisión, logró superar la defensa alemana. Más tarde, Vinícius Júnior amplió la ventaja con una jugada individual espectacular, asegurando así la victoria para el Real Madrid con un resultado final de 2-0. Este triunfo otorgó al club su decimoquinta Champions League, consolidando aún más su legado como el rey de Europa.

Tras el pitido final, las cámaras captaron a un Jude Bellingham visiblemente emocionado. En una entrevista con TNT Sport, el joven inglés compartió sus sentimientos, luchando por contener las lágrimas. “Siempre he soñado con jugar esta clase de partidos”, declaró. La emoción de haber alcanzado uno de sus sueños de infancia era palpable en sus palabras y en su expresión.

Bellingham también reveló cómo la presencia de su familia en las gradas intensificó sus emociones. “Mucha gente te dice que no vas a conseguir ciertas cosas. He aguantado (sin llorar), hasta que he visto la cara de mi madre y mi padre”, confesó, subrayando la importancia del apoyo familiar en su trayectoria.

El compromiso de Jude Bellingham no se limita solo al campo de juego. Durante la entrevista, mencionó a su hermano pequeño, a quien trata de ser un ejemplo. “Mi hermano pequeño está ahí y trato de ser un modelo para él”, dijo, destacando la responsabilidad que siente de inspirar a las generaciones más jóvenes, no solo a través de su talento, sino también de su conducta y valores.