Mbappé confirma que este lunes se hará oficial su fichaje con el Real Madrid

Kylian Mbappé ha confirmado que su tan esperado fichaje por el Real Madrid será anunciado esta misma tarde. Esta noticia surgió durante una conversación entre el jugador y el presidente francés, Emmanuel Macron, en el centro de entrenamiento de la selección francesa en Clairefontaine.

La noticia fue revelada de manera inesperada y casual durante una visita de Macron a Clairefontaine, ubicado a unos cuarenta kilómetros de París. La visita presidencial tenía como objetivo compartir un almuerzo con el equipo nacional en vísperas de un partido amistoso contra Luxemburgo, programado para el miércoles en Metz, en preparación para la próxima Eurocopa.

🚨👀 Kylian Mbappé confirms his move to Real Madrid is set to be announced “tonight”. pic.twitter.com/d8UfaeRHdb

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 3, 2024