Municipalidades piden acuerdos para modificar reglamento de aguas residuales

El alcalde Sebastián Siero, presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), dio a conocer este martes 4 de junio que fue presentada una acción de inconstitucionalidad contra el acuerdo 236-2006, Reglamento de las Descargas y Reúso de Aguas Residuales y de la Disposición de Lodos.

El jefe edil de Santa Catarina Pinula, Guatemala, expuso que la referida normativa contiene ilegalidades en tema de tiempos de estudios y construcción de plantas residuales, pues se habla de fechas “irreales”. Además de que no se toman en cuenta los aspectos financieros.

Agregó que, aunque se ha mantenido comunicación constante con las autoridades del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) para darle seguimiento a lo relacionado con el reglamento y se tenían algunos acuerdos, existió incumplimiento por parte de esa cartera, por lo cual se decidió accionar.

Agregó que por ello se tenían consensos al respecto de que el MARN declarara la prórroga a más tardar el 30 de mayo, lo cual no sucedió. Entonces, fue el 1 de junio cuando se planteó la inconstitucionalidad, misma que está en disposición de retirar si se crea un nuevo acuerdo para la construcción de drenajes.

“Nosotros no estamos peleando. Estamos dispuestos a retirar la inconstitucionalidad en cualquier momento, en forma inmediata, media vez se llegue a un acuerdo que sea legal. No queremos una ilegalidad como la que se observa en este acuerdo, que se emitió durante el gobierno de Berger, sino uno que sea factible y se pueda cumplir. De lo contrario, solo van a seguir pasando los años y dándole largas al tema, pero no se llega a la construcción de drenajes”, puntualizó Siero.