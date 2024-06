Héctor Sandarti llega a Hoy y Andrea Legarreta le revela que lo ama

El próximo domingo 9 de junio, en punto de las 21:00 horas, el canal de Las Estrellas estrenará el programa “Cash, el peso del dinero” conducido por Héctor Sandarti.

En esta edición VIP, las celebridades se tendrán que enfrentar para juntar dinero y entregárselo a una familia que tiene un sueño o necesidad por cumplir, así lo reveló el conductor guatemalteco.

“Estoy muy contento con el estreno de este programa, que desde que me lo presentaron, me imaginé perfectamente estar ahí. Me encantó porque tiene todos los elementos necesarios para ser un programa exitoso y divertido.