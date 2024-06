VIDEO: Así fue el histórico lanzamiento de la misión Starliner, de Boeing

La nave Starliner, la primera misión tripulada de la firma privada Boeing, con dos astronautas de la NASA a bordo, desapegó con éxito este miércoles desde Florida, EE. UU., rumbo a la Estación Espacial Internacional (EEI), en lo que representa el comienzo de una misión que ha sufrido casi un año de retraso por una serie de problemas técnicos.

La Starliner finalmente alzó vuelo a la hora programada, 10:52 horas (locales), desde una plataforma de la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, con los experimentados astronautas Barry ‘Butch‘ Wilmore y Sunita ‘Suni’ Williams en su interior. Unos cinco minutos después, el cohete propulsor Atlas V, de la compañía United Launch Alliance (ULA), se separó de la cápsula, que posteriormente continuó por su cuenta el trayecto hasta alcanzar la órbita que la llevará a la EEI, a la que llegará a las 12:15 horas (de Miami) el jueves.

At 10:52am ET, @BoeingSpace #Starliner lifted off on a @ULALaunch Atlas V for the first time with @NASA_Astronauts aboard. This Crew Flight Test aims to certify the spacecraft for routine space travel to and from the @Space_Station . pic.twitter.com/WDQKOrE5B6

Starliner to the stars! ✨

De acuerdo con la NASA, la nave encajará en el módulo Harmony de la EEI y, si bien puede hacerlo de forma autónoma, en esta ocasión será maniobrada por los astronautas para probar las posibilidades de la Starliner, que permanecerá una semana en el laboratorio orbital antes de emprender el retorno, previsto para la mañana del 14 de junio. “Este es otro hito en esta extraordinaria historia de la NASA”, dijo el administrador de la NASA, Bill Nelson, durante una posterior conferencia de prensa.

La misión Crew Flight Test (CFT, por sus siglas en inglés) despegó tras superar una serie de problemas en las últimas semanas, relacionados tanto con el cohete Atlas V, que hoy efectuó su primer lanzamiento para una misión tripulada, así como con una pequeña fuga de helio en la nave que, de acuerdo a los ingenieros de la NASA, no supone peligro.

La NASA y Boeing tenían planeado enviar la cápsula con sus dos tripulantes el pasado 6 de mayo, pero unas dos horas antes del lanzamiento la operación se suspendió tras descubrirse una anomalía en un tanque de oxígeno líquido del Atlas V, de ULA. A partir de ello, la fecha de lanzamiento de la misión se modificó varias veces.

La del 6 de mayo, sin embargo, no fue el primer aplazamiento. La primera misión tripulada de la Starliner (que en mayo de 2022 cumplió con éxito un viaje sin tripulación a la EEI) debió haber despegado en julio de 2023, pero un mes antes los directivos anunciaron el aplazamiento indefinido del despegue para poder solucionar el sistema de paracaídas de la nave. La misión de hoy, además, estuvo originalmente planeada para 2017, pero desde entonces sufrió una serie de retrasos que han supuesto para la agencia espacial estadounidense unos 4 mil 200 millones de dólares.

La misión de este miércoles permitirá a Boeing obtener las certificaciones necesarias para operar como un segundo proveedor de transporte de carga y tripulación a la EEI, como ya lo hace SpaceX tras millonarios contratos que ambas firmas privadas han suscrito con la NASA.

De finalizar con éxito la misión, la NASA completará el proceso de certificación hacia fines de este año y, en ese caso, Boeing prevé realizar su primer viaje operacional a la EEI en febrero de 2025.

Check out the highlights from today’s #Starliner #CFT launch atop a @ulalaunch #AtlasV, which lifted off at 10:52 a.m. ET.

Stay tuned for docking with @Space_Station on June 6. pic.twitter.com/8z0KbWxmlO

— Boeing Space (@BoeingSpace) June 5, 2024