Nicki Nicole deja atrás a Peso Pluma e inicia romance con un futbolista

Tras su mediática ruptura con Peso Pluma, Nicki Nicole parece haber encontrado nuevamente el amor en los brazos de un famoso y guapo futbolista.

Según el periodista uruguayo Rodrigo Lussich, la cantante estaría saliendo con Nicolás Fonseca, mediocampista del Club Atlético River Plate.

Ella viene de sufrir primero con Trueno, después con Peso Pluma y ahora se estaría dando besos con uno de los jugadores de River Plate. Se están conociendo después de haber tenido un encuentro en los Premios Gardel”, dijo el periodista.

Recordemos que ella puso fin a su noviazgo con Peso Pluma luego de que se hiciera viral un video en el que aparece de la mano de otra mujer en Las Vegas, Nevada.

“El respeto es una parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y no hay respeto, ahí no me quedo, de ahí me voy”, así confirmaba el fin de su relación por una infidelidad.