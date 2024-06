Cancelan cirugía de trasplante de pulmón a Jorge Ortiz de Pinedo

La salud de Jorge Ortiz de Pinedo sigue delicada, pues ha tenido que estar conectado a un concertador de oxígeno mientras espera a que le realicen un trasplante de pulmón, ya que los suyos no funcionan.

Ahora el actor se encuentra de nuevo en una encrucijada, pues los médicos decidieron cancelar su trasplante de pulmón programado debido a la detección de un nuevo padecimiento.

A través de un encuentro con la prensa, informó que estuvo a punto de ingresar al quirófano. Sin embargo, la intervención se canceló de último momento.

El famoso dijo que, aunque se sometió a diversos estudios médicos, recientemente descubrieron que padece un problema hepático.

La condición actual del actor muestra una mejora gracias a la intervención médica, aunque su estado sigue siendo delicado.

“Lo que los médicos ahora me han hecho es curarme. Es una mutación de células que me provocó hace años la quimioterapia; entonces ahora ya me quitaron la anemia, ya estoy otra vez bien”, agregó.