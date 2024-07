Badmintonista Zhang Zhijie muere en campeonato asiático

Este lunes circuló a través de las redes sociales un dramático video en el cual muestra los últimos momentos de vida del jugador juvenil de bádminton, Zhang Zhijie, de 17 años.

El suceso, de acuerdo a los medios internacionales que han dado cobertura, currió el domingo durante la celebración de los Campeonatos Asiáticos Juveniles de Bádminton de Yogyakarta en Indonesia.

El jugador chino Zhang Zhijie, uno de los más prometedores del circuito, sufrió un repentino desmayo durante la disputa del último partido de la fase de grupos del torneo, señalan medios internacionales.

Zhang Zhijie, a 17-year-old Chinese badminton player, passed away after collapsing on court during #BadmintonAsiaJuniorChampionships2024 in Yogyakarta, Indonesia on Sunday

A moment’s silence was held today and the Chinese team wore black armbands as a mark of respect

Details:… pic.twitter.com/zpvTh0tT5Y

