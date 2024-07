Ucrania anuncia la desarticulación de un grupo subversivo que quería tomar el Parlamento

El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) anunció hoy la desarticulación de un grupo subversivo que había convocado un acto público en la capital con el objetivo de derrocar a las autoridades civiles y militares ucranianas y de tomar el edificio de la Rada Suprema (Parlamento).

Un número indeterminado de personas han sido detenidas por su participación en la conspiración, según el SBU.

“Según la investigación, en mayo y junio de 2024 un grupo de personas distribuyó mensajes en las redes sociales desacreditando a la actual dirigencia del Estado, pidiendo cambios en el orden constitucional y la toma del poder en Ucrania2, se lee en un comunicado de la Fiscalía ucraniana, que también ha informado de la desarticulación del grupo.

Según la Fiscalía, los líderes del grupo habían convocado diversos actos públicos para el pasado 30 de junio, cuando Ucrania celebra el Día de la Constitución. Los organizadores no revelaron en las convocatorias sus intenciones golpistas.

Además de tomar el Parlamento, la idea de estos supuestos subversivos era elegir en estos actos públicos un nuevo “Gobierno interino”.

El principal organizador del evento es, según la Fiscalía, el líder de una organización que “tiene experiencia en participar en actos provocativos que no han dado resultados”. La Fiscalía no ofrece más detalles sobre la identidad de esta persona o sobre la organización que lidera.

Según esta fuente, el organizador tenía cómplices en las regiones de Dnipropetrovsk (centro) y Kiev y había tratado sin éxito de atraer a una oenegé de la región de Ivano-Frankivsk (oeste) a los preparativos.

Cuatro personas están siendo investigadas en Ivano-Frankivsk por distribuir material con llamamientos al derrocamiento violento del orden constitucional en Ucrania. Dos de ellas están privadas de libertad de forma preventiva, según la Fiscalía.

Por otro lado, Rusia expresó su preocupación por la concentración de tropas ucranianas junto a la frontera de Bielorrusia, denunciada por el mando militar bielorruso.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, por su parte, pidió en su discurso a la nación de anoche más “decisiones audaces” a sus aliados occidentales para reducir ataques aéreos rusos como el que el domingo mató a una persona e hirió a otras diez en la ciudad de Járkov.

Ucrania ha pedido repetidamente en las últimas semanas más libertad de acción para utilizar armamento occidental contra objetivos dentro de la Federación Rusa para neutralizar en origen los ataques rusos desde el otro lado de la frontera. Una de las reclamaciones de Kiev es que le permitan usar misiles de largo alcance para destruir aviones en aeródromos rusos.

Today in Kharkiv, another Russian precision-guided aerial bomb struck a civilian postal terminal. Currently, we know of ten injured. Sadly, one person was killed.

Such Russian bombs remain Putin’s key capability to wage war. The sooner the world helps us neutralize Russia’s… pic.twitter.com/wJaUbS9vRY

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 30, 2024