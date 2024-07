VIDEO. Yuri sufre tremenda caída en pleno escenario

El pasado 2 de julio se llevó a cabo el Carnaval de Veracruz 2024 y la invitada de honor fue Yuri, quien fue coronada como la Reina de la Alegría.

La cantante mexicana ofreció un concierto y estuvo en el desfile alegórico, que este año cumple 100 años. Sin embargo, un momento empañó su felicidad.

En redes sociales, diversos usuarios han subido el video que logró captar el momento exacto en el que sufre una caída.

La toma de apenas 42 segundos muestra cómo la intérprete de “Maldita primavera” se encuentra bailando sensualmente al ritmo de la música cuando tropieza y se cae de inmediato al suelo.

Entre risas nerviosas y tras el susto, ella continuó con su interpretación la cual según medios locales fue muy aplaudida y disfrutada por los asistentes.

Cristian Castro y Yuri pusieron fin a su serie de conciertos en conjunto, la denominada “Unidos en el escenario Tour”, según confirmó la veracruzana en un reciente encuentro con la prensa.

La artista manifestó que no volverá a trabajar con él. El motivo de esta decisión radica en diferencias en la forma de trabajar y el nivel de disciplina entre ambos artistas.

Ella aclaró que, aunque no hubo conflicto directo, sí existieron momentos de tensión debido a sus métodos de trabajo.

“A lo mejor en dos o tres meses él quisiera retomar, y no, ya no, ya no hay vuelta atrás, lo siento mucho querido (…) Él no es una persona que tenga muchos amigos, y la gente no tiene que ser como yo, ni yo tengo que ser como él”, declaró la jarocha.