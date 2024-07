¿Cristiano Ronaldo jugará contra Chivas de México?

Cristiano Ronaldo terminó su participación con la Selección de Portugal en la Eurocopa 2024 luego de que Francia los eliminara en la tanda de penaltis. Fue Joao Félix quien falló su tiro y provocó la eliminación de la escuadra lusa; CR7 está por regresar al All-Nassr, y de hecho, Fernando Hierro estaría buscando que el 7 eterno juegue contra Chivas de México para que el portugués pueda lucirse en el estadio Akron.

El objetivo principal de Fernando Hierro, que ahora ocupa el puesto de director deportivo del Al-Nassr, de la Liga Profesional Saudí, es llevar a Cristiano Ronaldo para que juegue contra Chivas y pueda lucirse en el Estadio Akron. De acuerdo con medios de comunicación de México, la idea es hacer partidos de calidad y que ambos clubes tengan cierto punto de relaciones públicas para en un futuro poder comprar, ceder o vender jugadores; así como la promoción y venta de boletos, y todo los relacionado con las ganancias que pueda dejar en cuanto a una derrama económica la presencia del máximo goleador de Champions League.

La fecha en que Cristiano Ronaldo jugará contra Chivas en el Estadio Akron, gracias a la gestión de Fernando Hierro, aún no está confirmada. Sin embargo, se podría suponer que el partido se daría durante alguna fecha FIFA, y la más cercana es cuando la Selección Mexicana se mida ante Nueva Zelanda el 7 de septiembre.

🚨

Al-Nassr Sports Director Fernando Hierro intends to take Cristiano Ronaldo and his team to play a friendly match in Guadalajara against his former team Chivas in a match that will be historic for Mexican and Saudi football. pic.twitter.com/k2nkILRyTl

— TCR. (@TeamCRonaldo) July 9, 2024