Thomas Müller se retira de la selección de Alemania

El destacado delantero alemán Thomas Müller ha anunciado su retiro de la Selección Nacional de Alemania, una decisión que marca el fin de una era para uno de los futbolistas más icónicos del país. Después de un notable recorrido con la ‘Mannschaft’, Müller ha decidido colgar las botas a nivel internacional, aunque seguirá activo en el Bayern de Múnich.

El anuncio de su retiro se produjo tras la eliminación de Alemania en la Eurocopa 2024, donde el equipo dirigido por Hansi Flick no logró avanzar más allá de los cuartos de final. Müller, quien había entrado como suplente en el partido contra España, insinuó su retiro en declaraciones posteriores al encuentro. “Siendo realistas, es posible que este haya sido mi último partido internacional”, comentó el jugador, dejando entrever su decisión.

🚨🇩🇪 Thomas Müller, set to retire from international football as reported by BILD. pic.twitter.com/tiERQU3nqU

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 10, 2024