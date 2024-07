Livia Brito confesó ante las cámaras que fue amante de Yordi Rosado

El programa “De noche con Yordi Rosado” ha recibido a grandes invitados, una de ella fue Livia Brito, quien ahora está en el ojo del huracán por la demanda de un fotógrafo.

La actriz cubana y el presentador confesaron que tuvieron una relación mientras mantenían un noviazgo con otras personas.

Pese a que las confesiones ocurrieron no son recientes, el clip de la entrevista comenzó a volverse viral nuevamente, especialmente porque ella compartió todos los sentimientos que experimentó por el mexicano.

“Uno de los amores que yo siempre he querido y que nunca me ha hecho caso en la vida, que sufrí y lloré cuando me dijo que no, es Yordi, de verdad” dijo.