¡Campeón! Carlos Alcaraz derrota a Djokovic y conquista Wimbledon 2024

Carlos Alcaraz ha vuelto a hacer historia al coronarse campeón de Wimbledon 2024, reafirmando su posición como uno de los tenistas más prometedores y talentosos de la nueva generación. En un emocionante enfrentamiento contra el veterano Novak Djokovic, el joven español demostró una vez más su extraordinario talento y determinación, llevando su juego a niveles insospechados y conquistando su segundo título en el césped londinense.

El partido comenzó con una intensa disputa, donde Alcaraz logró quebrar el servicio de Djokovic tras desaprovechar cuatro oportunidades en un game que duró más de 10 minutos. Con este quiebre temprano, el español se adelantó 2-0 y comenzó a dominar el set. La precisión en sus devoluciones y su excelente posicionamiento en la cancha le permitieron mantener su saque y ampliar su ventaja a 5-1. A pesar de los intentos de Djokovic por elevar su nivel de juego, no pudo quebrar el servicio del español, quien cerró el primer set con un ace, llevándoselo por 6-2 en solo 40 minutos.

To win here is special. To defend here is elite. Carlos Alcaraz is the 2024 Gentlemen’s Singles Champion 🏆#Wimbledon pic.twitter.com/kJedyXf0vn — Wimbledon (@Wimbledon) July 14, 2024

Alcaraz arrasó ante Djokovic

En el segundo set, Alcaraz continuó mostrando su dominio. Quebró el saque de Djokovic temprano y defendió el suyo con una variedad de golpes que fueron aplaudidos por el público desde las gradas, adelantándose 2-0. Aunque Djokovic intentó recuperar terreno, no logró quebrar el servicio de Alcaraz, quien consolidó su ventaja en el séptimo game y cerró el set por 6-2 en apenas 35 minutos.

El tercer set presentó un mayor desafío para Alcaraz. Djokovic, decidido a cambiar el rumbo del partido, se acercó a quebrar el saque del español por primera vez al alcanzar el deuce en el tercer game. Sin embargo, una mala devolución permitió a Alcaraz mantener su servicio e igualar el marcador 1-1. Aunque Djokovic defendió su saque para estabilizar la paridad en 2-2, no encontró en ningún momento la manera de superar al español ni de sentirse cómodo en la cancha. Los gestos de frustración eran evidentes en su rostro, incapaz de adaptar su juego a las exigencias impuestas por Alcaraz.

Fiel a su estrategia, Alcaraz continuó dictando el ritmo del partido con rapidez y constancia. Este juego constante resultó insuperable para Djokovic, quien no logró encontrar su forma ni imponer su estrategia. La ventaja crucial vino en el noveno juego, cuando Alcaraz quebró el servicio de Djokovic, adelantándose 5-4 con su servicio a favor. Sin embargo, el partido dio un giro inesperado en el décimo game. Cuando Alcaraz estuvo a punto de cerrar el encuentro, Djokovic recuperó el servicio en el deuce, estirando la definición al tiebreak. A pesar de este momento de resistencia por parte del serbio, Alcaraz se impuso finalmente en el desempate por 7-4, cerrando el set y el partido.

Astounding Alcaraz 🤩 The Spaniard defends his #Wimbledon title with a stunning straight sets victory over Novak Djokovic, 6-2, 6-2, 7-6(4) 🇪🇸 pic.twitter.com/bEbT9HwMZh — Wimbledon (@Wimbledon) July 14, 2024



Hace un año, Carlos Alcaraz ya había logrado una hazaña impresionante al derrotar a Novak Djokovic en la final de Wimbledon, marcando un hito significativo en su carrera. Aquel memorable momento, en el que un brillante resto le concedió el segundo set, permanece fresco en la memoria del tenis mundial. Su audaz decisión de tirar una dejada en el crucial punto con 0-15 y sacando para campeonato, demostró su valentía y habilidades en la cancha. Ese golpe, que finalmente dejó al serbio sin respuesta, otorgó a Alcaraz su primer título de Wimbledon.

Ahora, Alcaraz ya no es el ‘outsider’ de antes. Ha evolucionado de una prometedora sorpresa a ser uno de los favoritos, no solo por ser el vigente campeón de Wimbledon sino también por su reciente victoria en Roland Garros. Además, los problemas de Djokovic en la rodilla, tras una lesión en el menisco durante los octavos de final del torneo parisino, han añadido incertidumbre a su rendimiento. El serbio se sometió a una cirugía en París el pasado 5 de junio y ha logrado una recuperación notable, manifestando su determinación de no perderse Wimbledon.

La victoria de Alcaraz en Wimbledon 2024 no solo consolida su posición en el tenis mundial, sino que también abre un nuevo capítulo en la historia de este deporte. A sus 21 años, el español ha demostrado que tiene el talento, la determinación y la mentalidad para competir y vencer a los mejores. Su triunfo ante Djokovic, un veterano y múltiple campeón, es una clara señal de que estamos presenciando el surgimiento de una nueva estrella en el firmamento del tenis mundial.