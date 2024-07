Así es la Villa Olímpica donde se hospedarán los atletas guatemaltecos en París

La inversión para la correcta realización de los Juegos Olímpicos de París 2024 ha sido enorme. La Villa Olímpica, lugar que recibirá a deportistas de todos los lugares del mundo, fue una de las grandes apuestas para generar un plus en la competencia con respecto a otras ediciones. 16 atletas guatemaltecos llegarán a este lugar ubicado al norte de la capital francesa.

Este proyecto se demoró en construirse aproximadamente siete años. La Villa se compone de 82 edificios, que cuentan con 3000 apartamentos en total. Las comunas de Seine-Saint-Denis, a un costado del río Sena, fue el sitio elegido para albergar a los deportistas.

Las camas olímpicas de #Paris2024 🛏️ 😴 Son mismas camas de cartón utilizadas en Tokyo 2020 y ahora están en la Villa Olímpica de @Paris2024 a la espera de los sueños de los atletas. 💫#RoadToParis2024 pic.twitter.com/hueHCr1cHs — Los Juegos Olímpicos (@juegosolimpicos) June 29, 2024

¿Cuánto ha costado la Villa Olímpica?

El lugar no se compone únicamente de apartamentos. También cuenta con restaurantes, gimnasios, una clínica e incluso una guardería de la que los deportistas con hijos podrán disponer. Luego de terminar las justas, se convertirá en un barrio para la ciudad.

La construcción tuvo un costo de más de 1.400 millones de euros. Durante su planeación, surgieron críticas por el comportamiento de las autoridades en los sitios aledaños a la Villa -The New York Times aseguró que el gobierno había realizado una limpieza social en la zona, enviando a migrantes a las afueras de la ciudad-.

La Villa Olímpica de París 2024 no solo es un lugar para descansar. Los organizadores han puesto un gran énfasis en la creación de un entorno que promueva el bienestar y la convivencia de los atletas. Entre las instalaciones, destacan:

Restaurantes y cafeterías: Con una amplia variedad de opciones gastronómicas, los deportistas pueden disfrutar de comidas adaptadas a sus necesidades nutricionales. Hay menús específicos para diferentes dietas y preferencias culturales, asegurando que todos se sientan como en casa. Gimnasios y centros de entrenamiento: Equipados con tecnología de punta, estos espacios permiten a los atletas mantener sus rutinas de entrenamiento. Están diseñados para cubrir todas las disciplinas, desde el levantamiento de pesas hasta el yoga y la meditación. Clínica médica: La salud y el bienestar de los atletas son primordiales. La clínica está equipada para atender cualquier emergencia médica, así como para ofrecer servicios de fisioterapia y recuperación. Guardería: Para los atletas que viajan con sus familias, la Villa cuenta con una guardería que permite a los deportistas concentrarse en sus competencias sabiendo que sus hijos están en un ambiente seguro y cuidado.

La Villa Olímpica de París 2024 se destaca por su enfoque en la sostenibilidad y la innovación. Desde el inicio, se ha priorizado el uso de materiales ecológicos y técnicas de construcción que minimicen el impacto ambiental. Algunos de los aspectos más destacados incluyen:

Energía renovable: La Villa utiliza fuentes de energía renovable, como paneles solares y sistemas de recolección de agua de lluvia, para reducir su huella de carbono.

La Villa utiliza fuentes de energía renovable, como paneles solares y sistemas de recolección de agua de lluvia, para reducir su huella de carbono. Transporte ecológico: Se han implementado soluciones de transporte sostenible, como bicicletas y vehículos eléctricos, para facilitar el desplazamiento dentro y fuera de la Villa.

Se han implementado soluciones de transporte sostenible, como bicicletas y vehículos eléctricos, para facilitar el desplazamiento dentro y fuera de la Villa. Áreas verdes: La integración de espacios verdes y jardines verticales no solo embellece el entorno, sino que también mejora la calidad del aire y proporciona áreas de recreo y relajación.

A pesar de los numerosos beneficios que la Villa Olímpica promete, no ha estado exenta de controversias. Uno de los temas más discutidos ha sido el impacto social en las comunidades locales. Según un artículo del The New York Times, durante la planificación y construcción, el gobierno francés fue acusado de realizar una “limpieza social” en las áreas circundantes, reubicando a migrantes y personas de bajos ingresos fuera de la ciudad. Estas acciones generaron un debate sobre las políticas de urbanización y la inclusión social en los proyectos de gran escala.