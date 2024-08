Pedro Martín Fariza apunta a campeones olímpicos en Los Ángeles 2028

El entrenador español, Pedro Martín Fariza, es la cara detrás de las medallas olímpicas del tiro con armas de caza de Adriana Ruano (oro) y Jean Pierre Brol (bronce). Martín Fariza es una pieza fundamental en la preparación de sus tiradores y hoy, junto a ellos disfruta de la gloria que el podio del olimpismo.

Pedro Martín Fariza atendió una comunicación en el programa Súper Deportivo de Emisoras Unidas de Guatemala donde recordó, desde España donde ya está de vacaciones, los momentos que lo marcaron en los Juegos Olímpicos París 2024.

“Tanto la medalla de oro como la de bronce, para mí tiene un valor excepcional. Es cierto que hemos trabajado con una programación muy exhaustiva, hemos tenido bastantes problemas en el camino, pero los hemos encausado bastante bien. Los atletas llegaron en un estado de forma excepcional y ahí está la muestra con los resultados”, recordó Martín Fariza.

Apostó por la medalla

Martín Fariza reconoció en Emisoras Unidas que, él apostaba por una medalla, pero que nunca se imaginó dos ya que eso era complicado. “Uno cuando va a una competición aspira al máximo. Yo sí apostaba por una medalla, pero conseguir dos, y una de ellas de oro, era complicado”, dijo el entrevistado.

El entrenador de tiro de nacionalidad española reconoció que en su momento dirigió a la hoy número uno del mundo. “En los inicios deportivos de Fátima Gálvez, hoy número uno mundial, si estuve trabajando con ella, y de forma puntual hemos tenido relaciones laborales continuas, hasta que empecé a trabajar con Guatemala a tiempo completo”, explicó Martín Fariza al referirse a su experiencia como entrenador.

#Paris2024 | Por primera vez en la historia, Guatemala conquista una medalla de oro en unos Juegos Olímpicos, gracias a la monumental actuación de Adriana Ruano en la final de foso olímpico en tiro con armas de caza. *Presentado por: @AutoSuzukiGT https://t.co/pJHQXZ6cTS — Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) July 31, 2024

Sobre el futuro del tiro guatemalteco

Pedro Martín Fariza fue consultado de cómo ve el futuro del tiro con armas de caza. “No tengo ninguna duda de que hay un potencial muy grande en las bases deportivas de la Asociación en este momento. Lo único que necesitan es apoyo del Comité Olímpico Guatemalteco hacia la Asociación para poder llegar a tener los recursos necesarios para poder trabajar con ellos de forma eficiente y darles la oportunidad de competición que es lo que nos falta”, dijo.

En esa línea sobre la competitividad, el entrenador europeo reconoce: “Evidentemente en América Latina la falta de competición y de desarrollo en los deportistas no se puede formar bien por falta de apoyo. Pero ahora estoy seguro que el Comité Olímpico Guatemalteco hará un esfuerzo brutal para poder llegar a conseguir todo lo que necesitamos para seguir cosechando éxitos en el deporte base”.

Rumbo a Los Ángeles

Al entrevistado se le consultó sobre las posibilidades del tiro con armas de caza en los próximos Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

“¿Qué debemos hacer para poder tener y seguir desarrollando deportistas? Simplemente recursos y sobre todo lo que siempre les digo a las autoridades deportivas: Competir, competir y competir”, aseguró Martín Fariza.

Añadió: “Si no competimos, no nos relacionamos con los demás países del mundo, si no aprendemos a competir, no aprendemos a saber cómo se compite y no tendremos resultados. Podemos entrenar lo que queramos, pero la competición es la base de la mentalidad del campeón; la mentalidad del campeón se forma compitiendo y no entrenando… Entrenando es para prepararse y compitiendo para formarse”.

Por último, el entrenador español reconoció que Guatemala tiene grandes posibilidades con los equipos de skeet y foso olímpico para la edición 2028 de las justas deportivas. En el skeet hay entre cinco y seis tiradores grandes, aseguró Martín Fariza, y en el foso olímpico aseguró: “Tenemos a Adriana Ruano, Waleska Soto, Jean Pierre, Hebert y Enrique, y cualquiera de estos deportistas que les digo pueden ser perfectamente campeones olímpicos, solo falta apoyo y preparación”.

#Pari2024 | El proyecto legislativo también incluye la organización de una ceremonia de homenaje en la sede del Congreso de la República y la colocación de una placa conmemorativa en el Ministerio de Cultura y Deportes.https://t.co/jbPpgVVxBb — Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) August 6, 2024

Su solicitud

Pedro Martín Fariza solicitó a las autoridades deportivas de Guatemala “instalaciones deportivas acordes a las necesidades para competir”. “Las actuales instalaciones que tenemos, no reúnen ni las condiciones mínimas para formar a campeones. Todo esto se ha hecho la verdad porque la calidad de los deportistas es excepcional”, declaró.

El entrenador de Jean Pierre Brol y Adriana Ruano reconoce que en Guatemala no hay instalaciones ni medios. Y asegura que, la formación de los deportistas se hace en el extranjero ante esas limitantes.

“No hay forma de entrenar en las instalaciones que tenemos. Empecemos por las bases de tener un campo de tiro con mínimo con cuatro canchas. Y un escenario acorde a lo más parecido a Europa y Estados Unidos, ahí podemos empezar”, reflexionó Martín Fariza.