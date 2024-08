Presidente de postuladora para CSJ señala retrasos y falta de voluntad para avanzar en sesiones

El rector de la Universidad Rafael Landívar (URL) y presidente de la comisión de postulación para la elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia (CSJ), Miquel Cortés, se refirió este miércoles 7 de agosto al trabajo realizado por esa instancia y a la discusión que se mantiene con respecto a un tema en el que no se han alcanzado acuerdos y no ha permitido avanzar con la agenda.

“Es un proceso complicado porque hay que conjugar diversas opciones y variables. Lo que más me sorprende en este momento es que estemos entrampados en un punto logístico, que es la sede, y que no debería haber estas posturas tan intransigentes de ciertos bloques que no ceden y cuestionan la sede de la URL, que pusimos al servicio de la comisión con mucho gusto y con las comodidades e instrumentos para funcionar de la manera más óptima”, dijo.

Sus declaraciones se dieron durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, donde se le preguntó al respecto de los planteamientos que hacen los comisionados que no aceptan que la postuladora sesione en la referida universidad.

“No son argumentos técnicos, me imagino que son más ideológicos, sesgados, porque visité el Palacio de Justicia el lunes y son diferentes las condiciones que se nos ofrecen, el espacio no es suficiente para la comisión, el equipo de apoyo, medios y observadores”, indicó.

En ese contexto, consideró que no comprende que un tema así los tenga paralizados cuando deberían estar trabajando en lo que les corresponde, que es elaborar una lista de 26 aspirantes para enviar al Congreso de la República antes de octubre, cuando corresponde el cambio de autoridades de justicia.