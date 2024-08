Caso TREP: Ministerio Público recusa a dos jueces

Los magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE) se presentaron este viernes 9 de agosto a la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal donde se desarrollaría una audiencia relacionada con el caso en el que están señalados, dentro del cual se investigan supuestas irregularidades en la adquisición del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

Los togados Irma Palencia, Gabriel Aguilera Bolaños y Ranulfo Rojas, quienes llegaron acompañados de su abogado defensor, César Calderón, fueron notificados en ese lugar con respecto a la suspensión de la diligencia.

“A las 10 de la mañana se discutiría una recusación planteada por el Ministerio Público (MP), esto no se llevó a cabo porque este tribunal colegiado no está integrado. Uno de los magistrados está en una comisión, de tal manera que, al no haber cuórum, no se celebró y se reprogramó para el 16 de este mes a las 10:00 horas”, explicó el profesional del derecho.