Acusan a Elon Musk de compartir noticias falsas en X

Elon Musk, CEO de Tesla, fue duramente criticado en redes sociales tras compartir información falsa en su cuenta de X, anteriormente conocida como Twitter. Usuarios de la plataforma señalaron que el magnate difundió un artículo del Telegraph que afirmaba, incorrectamente, que Keir Starmer, primer ministro del Reino Unido, estaba considerando enviar a alborotadores de extrema derecha a ‘campos de detención de emergencia’ en las Malvinas.

Aunque Musk eliminó la publicación minutos después de percatarse de su error, varios usuarios lograron capturar la evidencia antes de que desapareciera. Según las capturas de pantalla, el post tuvo más de 2 millones de interacciones antes de ser eliminado.

El artículo falso, compartido por Musk, indicaba que los campos en las Malvinas ‘serían utilizados para detener a prisioneros de los disturbios en curso, debido a la saturación del sistema penitenciario británico’. No obstante, el Telegraph desmintió la información, calificándola de inventada: ‘Este es un titular fabricado para un artículo que no existe. Hemos notificado a las plataformas pertinentes y solicitado que se elimine la publicación’, declaró el medio en un comunicado.

Freedom of speech is the bedrock of democracy. If the truth is suppressed, it is impossible to make an informed voting decision.

The degree to which freedom of speech is being undermined around the world is extremely alarming.

— Elon Musk (@elonmusk) August 10, 2024