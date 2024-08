¿De qué trata Arthur, la película más vista en Prime Video?

Arthur The King es una de las películas más vistas a nivel mundial en Prime Video, y desde su estreno ha conmovido a muchos debido a que está basada en hechos reales.

Protagonizada por Mark Wahlberg, la cinta nos cuenta la historia real de Mikael Lindnord un atleta de deportes extremos que encuentra a un perro callejero, en medio de una exigente carrera.

La historia real comienza en 2014, cuando Mikael, capitán de un equipo sueco de deportes de aventura, participaba en el Campeonato Mundial de Aventura en Ecuador.

Durante una de las etapas de la competencia, él comparte algo de su comida con un perro callejero, sin saber que este gesto de bondad crearía un vínculo que cambiaría sus vidas para siempre.

Está basada en el libro Arthur – The Dog Who Crossed the Jungle to Find a Home, el cual fue escrito por el propio Mikael.

Arthur y su increíble hazaña

“Me rompí el menisco de la rodilla el primer día… Lo oí estallar y lo sentí. Pero pensé, bueno, estos tipos, eso es lo que hacen. Ellos sufren. Soportan el dolor, tanto físico como mental.

Esto es exactamente lo que hacen los corredores de aventuras, confesó Mark Wahlberg.

Lo increíble de esta historia es que este deporte es una especie de prueba de supervivencia a la que el perro también se enfrentó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mikael Lindnord (@mikaellindnord)

La competencia puede durar hasta 10 días en los que se debe lidiar con el agotamiento, el cambio de zonas climáticas y la administración cuidadosa de suministros de agua y alimento.

Todo esto mientras se realizan actividades físicas como escalar, caminar, andar en bicicleta y remar en kayak a lo largo de diversos terrenos terrestres.

Para que un equipo pueda ser declarado ganador debe llegar a la línea de meta en conjunto, por eso el éxito radica en la unión y colaboración de todo el equipo.

Aunque no ganaron, Lindnord encontró un amigo para toda la vida, pues decidió llevarlo a Suecia con él recaudando fondos a través de una campaña en redes sociales.