Willy Coito: “Comunicaciones demostró una solidez muy buena”

Willy Coito Olivera analizó la victoria de Comunicaciones sobre Marathón (2-1), duelo correspondiente a la Copa Centroamericana de la Concacaf 2024 y que deja al “Albo” en la cima del grupo B.

Para el técnico uruguayo: “Comunicaciones en 60 minutos hizo un futbol muy bueno y demostró una solidez muy buena ante un equipo muy difícil, que también eso amerita estar satisfecho”.

Añadió: “El partido era importante para nosotros, sumar de a tres era el objetivo. Era el segundo partido de local ante un rival directo para buscar la clasificación”.

Sobre el desarrollo del juego, Willy resaltó la primera parte, la cual la cerraron 2-0: “El equipo hizo un gran primer tiempo, donde pudimos definir el partido; talvez hasta los primeros 15 minutos del complementario tuvimos un par de chances de ponernos 3-0, eso hubiese cambiado el trámite del partido”.

En esa línea destacó que el rival, Marathón: “Tiene gente peligrosa que empezaron a tirar centros al área y nos complicó un poco”.

“Más allá de la importancia del resultado, también hubo cosas muy interesantes del equipo y me quedo con eso”, reconoció Willy Coito Olivera.

Para el técnico del “Albo”, se logró el objetivo de sumar tres puntos ante un rival directo por el boleto a cuartos de final.

🚨 #CopaCentroamericana🏆 | Diego Casas marca un gol que vale tres puntos y liderato El uruguayo fue determinante para que Comunicaciones no sufriera en la previa de su 75 aniversario. https://t.co/pP1pHc6Qzg — Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) August 15, 2024

La importancia de estar en el equipo grande de Guatemala

Willy Coito Olivera también en consciente de la responsabilidad que tiene al estar al frente del “equipo más grande de Guatemala”.

“El equipo me ha dado la oportunidad de dirigir y pasar por todas las categorías, y por supuesto, siempre tenemos un compromiso y una responsabilidad enorme, sabiendo lo que representa estar al frente de este club, y más en su 75 aniversario, una fecha importante”, recordó Coito.

El estratega sudamericano también se refirió a la nueva camisola de Comunicaciones y el miedo que tuvo en el estreno de la indumentaria conmemorativa de los 75 años de vida del “Albo”.

“Con el estreno de los uniformes, que no me gustaba mucho, porque a veces los estrenos no caen bien, pero el equipo demostró la capacidad que tiene y debe ir mejorando día a día porque hubo muchos cambios de jugadores, y se tienen que ir adaptado a lo que es Comunicaciones. En Comunicaciones no juega cualquiera, tenemos que ir paso a paso, creo que vamos bien, hoy era importante ganar”, sentenció Willy.

