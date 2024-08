Matthew Perry fue víctima de red de distribución de ketamina de la que hay cinco detenidos

Las autoridades de California aseguraron este jueves que el actor Matthew Perry fue víctima de una red delictiva clandestina distribuidora de ketamina y apuntaron que hasta el momento han arrestado a cinco personas por su muerte, entre ellos a su asistente.

Según Estrada, la red, nombrada “La Reina de la Ketamina”, incluía a su “asistente directo, varios intermediarios, dos médicos y una importante fuente de suministro de drogas”.

Five defendants, including two doctors, charged in connection with actor Matthew Perry’s fatal drug overdose last year https://t.co/1zPBcVkRnJ

— US Attorney L.A. (@USAO_LosAngeles) August 15, 2024