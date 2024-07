Muerte Matthew Perry: Investigación apunta a posible red de drogas

Matthew Perry, estrella de la serie Friends, falleció el 28 de octubre de 2023 en su residencia de Los Ángeles a los 54 años.

La autopsia reveló que la causa de la muerte del actor fueron los “efectos agudos de la ketamina”, un anestésico también utilizado en terapias para tratar depresión, ansiedad y adicciones.

El informe del médico forense señaló como factores contribuyentes el ahogamiento, la enfermedad coronaria y los efectos de la buprenorfina, un medicamento utilizado para tratar el trastorno por consumo de opioides.

La reapertura del caso sobre su muerte por parte de la Drug Enforcement Administration (DEA) y el Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos, hace apenas unas semanas, habría descubierto una red de drogas dentro del “corazón” de Hollywood.

Al parecer, la entidades se preparan para una conferencia de prensa en la que podrían anunciarse cargos, incluyendo el de homicidio involuntario.

Marty Singer, abogado veterano de Hollywood que trabajó con él durante décadas, expresó su preocupación por el uso de ketamina e hizo un llamado a enjuiciar a los responsables de su suministro indebido.

