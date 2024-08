Desiré Doué, la joven promesa que busca llenar el vacío de Mbappé en el PSG

El París Saint Germain (PSG), en su continua búsqueda de mantener el dominio en el fútbol francés y europeo, ha hecho una importante incorporación a su plantilla tras el inminente adiós de su estrella, Kylian Mbappé. El club parisino, que recientemente inició su andadura en la Ligue 1 con una contundente victoria sobre el Le Havre, ha anunciado el fichaje del joven internacional francés Desiré Doué, quien destacó en los Juegos Olímpicos con la selección francesa, a pesar de caer en la final ante España.

Con apenas 19 años, Doué ya ha demostrado su potencial en la élite del fútbol francés. Formado en las categorías inferiores del Stade Rennais, este talentoso centrocampista ha firmado un contrato de cinco años con el PSG, consolidando así su futuro en uno de los clubes más poderosos del continente. En un comunicado oficial, el PSG expresó su satisfacción por la llegada de Doué, a quien consideran una de las jóvenes promesas más emocionantes de Francia y de Europa.

El fichaje de Doué tiene un simbolismo especial para el PSG. Con la salida de Kylian Mbappé al Real Madrid en busca de nuevos retos, el equipo parisino ha perdido a uno de sus mayores referentes. Sin embargo, la llegada de jóvenes talentos como Doué refleja la nueva dirección que el club ha tomado, enfocada en construir un equipo más joven y competitivo, con jugadores dispuestos a trabajar colectivamente.

Nasser Al Khelaïfi, presidente del PSG, subrayó esta nueva estrategia en sus declaraciones: “Desiré es una de las jóvenes estrellas más excitantes de Francia y de Europa, con muchas ganas de triunfar al más alto nivel con el PSG”. Al Khelaïfi destacó que esta incorporación es un paso más en el camino hacia la creación de “un increíble equipo de jóvenes jugadores con talento en todas las posiciones, con el principio colectivo en el centro de todo lo que hacemos”.

Nacido en Angers en 2005, Desiré Doué comenzó su carrera en el fútbol federado en 2011 con el Stade Rennais. Desde sus primeros pasos en las categorías juveniles, mostró un talento excepcional que lo llevó rápidamente a la élite. En abril de 2022, firmó su primer contrato profesional con el Stade Rennais, y solo unos meses después, el 7 de agosto, hizo su debut en la Ligue 1 en un partido contra el Lorient.

El ascenso meteórico de Doué continuó en su primera temporada, en la que disputó 34 partidos y marcó cuatro goles. En la campaña 2023-2024, su influencia en el equipo aumentó, participando en 42 encuentros y sumando otros cuatro tantos a su cuenta personal. Su versatilidad en el centro del campo, combinada con su capacidad para anotar y asistir, lo ha convertido en una pieza clave tanto para su club como para las categorías inferiores de la selección francesa.

El salto al escenario internacional también ha sido rápido para Doué. Tras su debut con la selección francesa sub-21 en octubre de 2023, fue seleccionado para los Juegos Olímpicos de París 2024, donde se convirtió en una de las figuras destacadas del equipo. En el torneo olímpico, jugó cinco partidos, anotó un gol y dio una asistencia decisiva, lo que le valió el reconocimiento como una de las futuras estrellas del fútbol francés.

Para Doué, la llegada al PSG no solo representa un nuevo desafío, sino también la realización de un sueño. “Estoy ansioso por descubrir el Parque de los Príncipes con esta camiseta y jugar ante su público”, comentó el joven centrocampista en sus primeras declaraciones como jugador del PSG. Además, expresó su entusiasmo y orgullo por unirse a uno de los clubes más importantes del mundo.

El PSG, por su parte, ha depositado grandes expectativas en Doué. Con su llegada, el club busca seguir construyendo un equipo competitivo que combine la experiencia de jugadores establecidos con la energía y el hambre de jóvenes talentos como él. Si bien el vacío dejado por Kylian Mbappé es enorme, la directiva confía en que Doué, junto con otros jóvenes como Warren Zaïre-Emery, pueda asumir la responsabilidad de llevar al equipo a nuevas alturas.

💬 Les premiers mots de Désiré Doué, en tant que parisien :

« J’ai toujours eu ce rêve de jouer les plus grandes compétitions, de jouer dans les plus grands clubs et aujourd’hui, pouvoir jouer au Paris Saint-Germain, c’est un rêve qui se réalise. » #WelcomeDoué 🔴🔵 pic.twitter.com/BYP3Qfr2Ll

— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 17, 2024