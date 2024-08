Ilkay Gündogan quiere dejar el FC Barcelona:

En las últimas horas, el nombre de Ilkay Gündogan ha acaparado titulares y generado preocupación en la afición del FC Barcelona. Lo que comenzó como un rumor ha ganado fuerza hasta convertirse en una posibilidad real: el talentoso mediocampista alemán estaría considerando dejar el club catalán antes del cierre del mercado de fichajes.

Todo comenzó el pasado sábado, cuando el Diario Sport informó que, antes del partido entre Valencia y Barcelona, Gündogan había sostenido una conversación con la directiva culé en la que expresó su deseo de abandonar el equipo. Inicialmente, los aficionados no dieron demasiado crédito a esta noticia, en gran parte debido a la satisfacción que generó la victoria del equipo blaugrana en Mestalla (1-2). Sin embargo, a medida que las horas pasaron, el rumor comenzó a tomar forma y a adquirir un carácter más serio.

🚨🔵🔴 Ilkay Gündogan can really leave Barça before the end of the transfer window.

Not guaranteed yet but his camp has started exploring options for the final days as Barça are open to letting Ilkay go.

Flick said he expects Gündo to stay but solutions are being explored. pic.twitter.com/J5HZREyK14

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 19, 2024