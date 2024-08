Alicia Silverstone señala estar bien tras comer un fruto venenoso

Alicia Silverstone reveló que se encuentra bien después de haber comido aparentemente una fruta potencialmente venenosa.

La actriz asustó a los fanáticos después de compartir un video de ella misma metiendo una fruta desconocida en su boca mientras recorre las calles de Inglaterra, el martes 20 de agosto.

“He descubierto algo que no puedo identificar y necesito su ayuda”, mencionó notablemente sorprendida por la baya que llevaba en sus manos.

El hallazgo se dio mientras inspeccionaba los frutos que había recogido de un jardín, según contó en el clip:

“Solo mordí esto porque estaba en la calle y discutíamos si esto era un tomate o no. Definitivamente no es un tomate por sus hojas”, dijo a la cámara.

Ella le dio un mordisco a la fruta y giró la cámara para revelar un arbusto frondoso lleno de ellas. “Es casi como un pimiento”, dijo.

“¿Alguien sabe qué es esto? Necesito que alguien me lo diga, estoy en Inglaterra. Gracias”.

Un usuario escribió en los comentarios: “Es venenoso. No lo comas”.

Varios fanáticos compartieron su preocupación lo que provocó que la estrella diera una actualización de salud esa noche. “¡Viva y bien! No te preocupes… No me lo tragué 😉😛”, escribió.