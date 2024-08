La nueva Champions altera la Copa de la Liga inglesa

El nuevo formato de la Champions League ya se ha cobrado su primera víctima: la Copa de la Liga inglesa tuvo que alterar el sorteo de tercera ronda y evitar que los equipos participantes en Europa se enfrenten entre sí.

Al haber un partido más en la fase de grupos, el calendario futbolístico ha quedado aún más apretado y ha obligado a que la Copa de la Liga, en importancia, la competición menos importante del país, modifique sus bases para que los equipos europeos no tengan problemas.

El sorteo de la tercera ronda de la Copa de la Liga, celebrado este miércoles por la noche al término de todos los encuentros de segunda ronda, se realizó con una excepción, los equipos que participan en Champions League y Europa League, es decir, Manchester City, Arsenal, Liverpool, Aston Villa, Tottenham Hotspur y Manchester United, no podían enfrentarse entre ellos.

Esto rompe completamente con las normas de las copas inglesas, que establecen sorteo puro desde el principio.

El porqué de este cambio respecto a otros años es porque los cruces de tercera ronda se disputan las semanas del 16 y 23 de septiembre, lo que coincide con partidos de la fase de grupos de la Champions y la Europa League. Para evitar que esos duelos queden comprometidos, la EFL, que dirige la competición, decidió dividir a los equipos involucrados, sin que se crucen entre sí, y poderlos programar en la semana en la que no jueguen en Europa.

De este modo, el Liverpool jugará contra el West Ham United, el Manchester United, contra el Barnsley, el Manchester City, contra el Watford, el Tottenham Hotspur, contra el Coventry City, el Arsenal, contra el Bolton Wanderers, y el Aston Villa, contra el Wycombe Wanderers.

Este no es el único inconveniente que ha producido el nuevo formato de la Champions, que extiende la lista de participantes hasta 36 y cuyo sorteo de las fase de grupos se realizará este jueves, ya que los equipos participantes en Europa han aprovechado para subir el precio de sus abonos, hasta un 6 %, para justificar que se juegue un partido adicional en la fase de grupos.

🏆 The draw for Round Three has been made! ⤵️#EFL | #CarabaoCup

— Carabao Cup (@Carabao_Cup) August 28, 2024