Loni Willison fue captada viviendo en la indigencia y comiendo de la basura

La vida de los famosos puede tener drástico cambio, como el caso de Loni Willison, quien poseía una belleza y uno de los cuerpos más envidiables en el mundo de Hollywood, revistas de moda, fitness y pasarelas.

En la actualidad, a la modelo de 41 años se le ha visto en un mal estado físico y en situación de calle, todo lo contrario de aquellos años donde era una famosa muy cotizada.

Medios internacionales señalan que, tras divorciarse de Jeremy Jackson, actor de la famosa serie Baywatch, ella tuvo dificultades económicas, falta de trabajo, estrés y depresión.

Loni Willison.

How it started. How it’s going.

Drugs will destroy your life pic.twitter.com/9aqaZ1brvH

— Rob (@_ROB_29) June 3, 2023