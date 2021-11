Sabrina Sabrok revela que sufre terrible trastorno mental

Sabrina Sabrok decidió retomar su carrera como cantante pero esta vez dio mucho de qué hablar por el contenido lírico de su melodía.

“Esquizofrenia” es el título de la canción con la que ella confesó que padece de este trastorno mental.

La rubia que desde hace un tiempo radica en Texas, Estados Unidos, mencionó a la revista de espectáculos TVyNovelas que ha vivido toda su vida con el trastorno mental, donde las personas que lo sufren interpretan la realidad de manera anormal.

“Yo tengo una enfermedad que es la esquizofrenia, escucho voces y veo cosas, lo sobrellevo y estoy controlada, pero es algo que siempre está ahí, por eso quise hablar de esto en la canción que acabo de lanzar en plataformas digitales”, mencionó la también modelo.

Únicamente las personas cercanas a Sabrina sabían de esta condición con la que ella vive desde niña, aunque ahora ha decidido compartirla con sus fans por si alguien se siente identificado.

La famosa mencionó que para ella era importante que su verdad fuera escuchada a la par de la canción.

“Quise decirle a la gente lo que no sabe de mí, a veces la prensa dice cosas equivocadas entonces les digo que no se crean lo que les dicen. Todo el tiempo yo digo una cosa y en las notas sale algo completamente diferente y es lógico que me preocupe tanto que ahora que sale esta canción todo mundo cuente lo que quisiera, por eso mejor yo confieso todo lo que he vivido”, compartió Sabrok en sus redes sociales.

La argentina compartió que su infancia fue dura, por el medicamento que le suministraban, razón por la que en su vida adulta, decidió ya no tomarlos.

“La esquizofrenia es una enfermedad mental que tengo desde niña y nunca he querido medicarme, prefiero estar así loca. Las reglas no son para mí, no me importa el qué dirán. No me gustó vivir como esclava de las drogas, recuerdo que me la pasaba todo el día atontada y la gente se aprovechaba de mi voluntad, cuando pude elegir por mí misma, decidí vivir con mi locura”, mencionó.

A pesar de que muchos fans aplaudieron su nuevo tema, otros agregaron que se inventó que padece de la enfermedad para “llamar la atención”.

