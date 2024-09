¿Sabes cuántas entrenadoras tendrá la NFL para la temporada 2024?

La National Football League (NFL) contará con 15 entrenadoras repartidas en 11 de sus 32 equipos para la temporada 2024. La nueva temporada arranca el próximo 5 de septiembre, un récord histórico para la liga.

Este número representa, según datos de la NFL, un aumento del 187 por ciento con respecto a hace un lustro. Y es producto del trabajo realizado en el ‘NFL Women’s Forum’. Un programa que la liga instauró en 2017 con el objetivo de promover diversidad, equidad e inclusión en todos los niveles de sus franquicias.

Dicho foro conecta a candidatas que trabajan en puestos dentro del futbol americano universitario. Incluye propietarios, gerentes generales, entrenadores principales y ejecutivos de los 32 equipos de la NFL.

Para esta campaña, los Baltimore Ravens son, con tres, el equipo que mayor espacio tiene para entrenadoras.

Las elegidas para trabajar en Baltimore son Megan Rosburg, asistente del coach Harbaugh, y asistente de defensiva; Kaelyn Buskey, entrenadora asistente de fuerza y acondicionamiento. Y Marianna Salas, entrenadora de investigación sobre el entrenamiento.

La liga tiene en sus registros que, desde la creación del ‘NFL Women’s Forum’, han surgido más de 250 oportunidades para mujeres en diversos puestos de trabajo de varios equipos.

Los Chicago Bears y los Tennessee Titans son el otro par de franquicias que tendrán al menos dos entrenadoras en sus equipos de trabajo.

La primera mujer que trabajó como entrenadora a tiempo completo en la liga fue Kathryn Smith, asistente de calidad de equipos especiales de los Buffalo Bills en el 2016.

Allison Haley, entrenadora de fuerza y acondicionamiento, es la otra coach en Chicago Bears.

Con los Titans estarán Lori Locust, asistente de control de calidad defensivo y Haley Roberts, asistente de rendimiento deportivo.

Completan la lista de 15 mujeres Angela Baker, asistente de la ofensiva de los New York Giants; Callie Brownson, entrenadora asistente de receptores en los Cleveland Browns; Isabel Diaz, asistente de entrenamiento de equipos especiales, de Indianapolis Colts.

Autumn Lockwood, entrenadora de rendimiento, Philadelphia Eagles; Maral Javadifar, directora de rehabilitación y rendimiento, Tampa Bay Buccaneers; Genevieve Humpherey, asistente de fuerza y acondicionamiento, Carolina Panthers; Jill Costanza, directora de ciencias del deporte, Detroit Lions; y Amelia Wilson, entrenadora becaria, Buffalo Bills.

