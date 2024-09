Trump hace una inquietante promesa sobre extraterrestres si gana la reelección

Donald Trump hizo una inquietante promesa que ha captado la atención de los teóricos de la conspiración interesados en el fenómeno OVNI. El expresidente de Estados Unidos afirmó que, de ganar nuevamente las elecciones presidenciales, revelará secretos sobre la existencia de extraterrestres.

Durante una entrevista en el podcast de Lex Fridman, informático ruso-estadounidense e investigador en inteligencia artificial, Trump declaró que presionará al Pentágono para desclasificar imágenes y documentos clasificados relacionados con avistamientos de OVNIs en territorio estadounidense.

Trump indicó que, si bien en su primer mandato ya se le había pedido que no desclasificara información sobre el fenómeno OVNI, en caso de regresar a la Casa Blanca, estaría dispuesto a hacerlo.

🚨 Donald Trump Will Release UFO Videos

Lex Fridman: “Will you help push the Pentagon to release more footage?”

Trump: “I would do that. I’d love to do that. I have to do that.”#ufox #ufotwitter #ufo pic.twitter.com/FPns48ioVq

— UAP James (@UAPJames) September 3, 2024