Harris insiste en un segundo debate con Trump: “Se lo debemos a los votantes”

La vicepresidenta de EE. UU. y candidata demócrata, Kamala Harris, insistió este jueves en su propuesta de celebrar un segundo debate con su rival republicano, el expresidente Donald Trump, a pesar de que este ha rechazado participar en un nuevo cara a cara.

“Hace dos noches, Donald Trump y yo tuvimos nuestro primer debate. Y creo que le debemos a los votantes tener otro porque estas elecciones y lo que está en juego no puede ser más importante”, expresó durante un mitin en Charlotte, Carolina del Norte.

On Tuesday night, Donald Trump refused to say that he would veto a national abortion ban.

— Kamala Harris (@KamalaHarris) September 12, 2024